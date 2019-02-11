Капитан керченского сейнера «Норд» вернулся домой

Сегодня в семье капитана керченского сейнера «Норд» Владимира ГОРБЕНКО радостное событие — после 10 месяцев заключения в Украине он вернулся домой. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщили друзья Владимира.

По их словам, мужчина вернулся в Крым по российскому паспорту, несмотря на то, что его принуждали признать себя гражданином Украины и получить украинские документы.

Сам Владимир подробностей не рассказывает.

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Напомним, что керченское судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море 25 марта 2018 года. На борту находились 10 моряков. У них отобрали российские паспорта, чтобы те не смогли пересечь границу. Российское консульство оформило им новые паспорта, однако улететь удалось только двоим. Впоследствии их обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров. Владимир ГОРБЕНКО тем временем оставался в Украине. В отношении него возбудили уголовное дело. Затем капитан сейнера исчез с территории Украины.