Капитан «Норда» пропал на Украине

Владимира ГОРБЕНКО не видели с 26 января.

Об этом сообщила пресс-секретарь судовладельца сейнера «Норд» Анна ШЕВЕЛЕВА:

«В 12.00 26 января Горбенко вышел из дома в Мелитополе и больше не возвращался. У друзей и родных информации нет о его местонахождении. О каких-то планах перемещения никому не говорил. Границу в РФ не пересекал. По нашей информации, в моргах и больницах Мелитополя его нет», — цитирует секретаря Крыминформ.

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Напомним, Владимир ГОРБЕНКО — единственный член экипажа сейнера, который до сих пор не вернулся домой. По данным секретаря его адвокаты готовят документы для обращения в суд.