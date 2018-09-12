Картинная галерея приглашает на выставку живописи

В честь празднования Дня города, 7 сентября, в Восточно-крымском историко-культурном музеи-заповеднике «Картинная галерея» состоялось торжественное открытие 67-ой персональной выставки живописи Ларисы Сергеевой «Однажды на юге в июле…». Лариса Сергеева является Заслуженным художником Российской Федерации (2013), Заслуженным художником Автономной Республики Крым (2009), членом Творческого Союза художников России, Союза дизайнеров России, Ассоциации искусствоведов Творческого союза историков искусства и художественных критиков. Работы известной художницы выполнены в жанре экспозе, а также в направление 20-х – 30-х годов прошлого столетия – витаизм.

Церемония открытия 67-ой персональной выставки живописи «Однажды на юге в июле…» началась с выступления воспитанников образцового ансамбля бального танца «Ритм» МБУДО Р.В.Сердюка под руководством Н.В. Цыганковой. Танцевальные пары исполнили чувственный танец «Танго».

Затем Лариса Сергеева с особым трепетом перерезала красную ленточку и провела личную экскурсию по залам выставки для всех желающих посетителей Картинной галереи. Светлые и радостные сюжеты картин со слов уважаемой художницы являются результатом ее вдохновения от прослушивания музыкальных произведений А.Н. Вертинского. Названия же некоторых картин происходят от народных частушек. Картины-карикатуры наполнены юмором и легкой иронией, стоит лишь взглянуть на художественное произведение под названием «В ожидании принца». Сюжеты картин трогают сердце и будят прекрасные воспоминания о летнем отдыхе на южном берегу Крыма, а нарисованные типажи рассказывают о комических историях.

Данная выставка продлится до 3 октября 2018 года по адресу: ул. Театральная, 36 Ежедневно с 09:00 до 18:00. Вторник – с 11:00 до 20:00. Выходной – понедельник. Справки по тел. 2-20-86, +7 978 085 04 03.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.