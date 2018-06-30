Картины керчанки показывают в Севастополе

В Севастополе открыли выставку картин молодых крымских художниц: керчанки Алины ШАРОВСКОЙ-КОНСТАНТИНОВОЙ и уроженки Бахчисарая Марии ЧЕПЕЛЕВОЙ. Об этом сообщает Информационный канал Севастополя.

Всего в экспозицию вошло 50 полотен, вышедших из-под кисти двух художниц. На картинах изображены крымские пейзажи, натюрморты и женские портреты.

В церемонии открытия выставки приняли участие искусствоведы и критики Севастопольского художественного музея им. М.П.Крошицкого, члены Союза художников Севастополя, театральные деятели и поэты.

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Выставка продлится до 26 июля.

Для справки. Алина ШАРОВСКАЯ-КОНСТАНТИНОВА родилась в Керчи, окончила Крымское художественное училище им. Н.С.Самокиша и Киевскую Национальную академию изобразительных искусств и архитектуры. Принимает активное участие в выставках. Картины художницы украшают собрания частных коллекций и галерей России, Украины, США, Швейцарии, Китая и Англии.

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