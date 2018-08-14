Каскадеры огненного театра выступят на главной площади Керчи

Сегодня в 17:00 на площади Ленина выступят каскадеры огненного театра.

14 августа Керчь посетит Всероссийский мотоклуб Ночные Волки в рамках масштабного мотопробега по стране. В этом году событие носит название «От Русского Реактора к Русской Мечте» и включает в себя более 3 500 километров дорог

и 8 городов.

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Отправной точкой ежегодного события стала Уфа, а финишной будет Севастополь, где у подножия горы Гасфорта пройдёт главное мотособытие всей страны — Байк-Шоу «Русская Мечта».

Важнейшим эпизодом мотопробега в каждом городе по пути следования станут

бесплатный показ патриотического фильма “Русский Реактор” и предшествующая ему

зрелищная программа.

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