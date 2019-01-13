Каток в Керчи откроют с завтрашнего дня?

Профилактические работы на керченском ледовом катке «IcePark» завершаются. Об этом сообщает его администрация.

Керчан очень интересует вопрос о том, когда же, наконец, откроют единственный ледовый каток в городе. В его администрации журналистам КерчьИНФО рассказали, что профилактические работы на объекте завершаются. И, скорее всего, каток начнет свою работу с завтрашнего дня.

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На данный момент надувной купол надули, намораживают лед.

Напомним, что 7 января ледовый каток «IcePark» закрывался из-за сильного снегопада. Рабочие вывезли примерно 25 тонн снега, облепившего надувной купол.

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