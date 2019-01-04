Каток в Керчи собрал огромную очередь

В конце 2018 года во второй раз открылся единственный в Керчи ледовый каток.

Каток расположен по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Он работает в три смены с 11:00 до 22:00 с двумя перерывами с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00. Хоть каток открыт для керчан каждый день, один из сотрудников катка сообщил журналистам КерчьИНФО, что сегодня в связи в погодными условиями, возможно, каток сегодня вечером работать не будет.

Напомним, что с 4 по 5 января в Керчи обещали дождь, мокрый снег, гололедицу и штормовой ветер.

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Стоимость катания для детей 100 рублей в час, а для взрослых — 200 рублей в час. Прокат коньков также стоит 100 рублей в час. Перед катанием необходимо внести залог за коньки размером в 1 000 рублей, мобильный телефон или любой документ, удостоверяющий личность.

Вчера в социальных сетях появились фотографии огромной очереди из керчан, которые хотели бы прокатиться на единственном катке в Керчи.

Территорию возле катка, конечно, нужно еще благоустраивать.

Фото из социальных сетей