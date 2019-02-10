Керамическая плитка и сантехника в Керчи

Ремонт — сложный и многогранный процесс, требующий колоссального внимания, концентрации, вложения денежных средств.

Исторически сложилось что Керчь занимает важное стратегическое место на карте торговых маршрутов. Город, расположенный на перешейке объединяет полуостров с большой землей. Эти выгоду способствуют развитию, бурному росту, благосостояния горожан. Но когда встает вопрос выбора, люди сталкиваются с проблемами — цена и наличие. Правильное обратиться в Ударник — купить керамическую плитку и сантехнику в Керчи у нас можно с хорошей скидкой. Сократить расходы на ремонт, при этом не потеряв в качестве наша основная задача.

Ассортимент сантехники

Количество товаров увеличивается, и достигает отметки 20000 наименований. На страницах онлайн каталога представлены позиции, которые потребуются в первую очередь:

Акриловые ванны. Работаем с фабриками Cersanit, Koller Pool, Ravak, Triton. Любые размеры, начиная с 150 до 200 см. Модели представлены в разнообразных формах: прямоугольные, угловые, асимметричные. Цены начинаются с 3999 рублей

Стальные ванны. Roca, Kaldewei — основные предложения. Главное отличие толщина стали от 2 до 3,5 мм. Изделия прочные, покрыты блестящей эмалью. Гарантия 10 лет

Раковины. На столешницу, врезные, овальные — выбор достаточно велик и насчитывает 100+ вариантов. Для удобства воспользуйтесь фильтрацией на сайте

Душевые системы. Кран, верхний душ, ручная лейка продаются в комплекте — цена, соответственно, выгоднее. Присмотритесь к бренду Imprese Чехия — фабрика предлагает интересный дизайн, а также дает железную гарантию 5 лет

Часть товаров отмечена дополнительными наклейками, которые информирует о дополнительной выгоде (скидка, распродажа, бесплатная доставка) или о важном свойстве (усиленный каркас, двойные ролики, безободковый смыв).

Выбор кафеля

Приобрести плитку в дом сложнее, чем можно представить. Все дело в выборе: десятки фабрик, сотни предложений, цветов. Разобраться в отличиях, особенностях трудно, особенно если это первый ремонт. Доверьте выполнение задачи менеджерам — опытные специалисты хорошо разбираются в товарах, и без труда подберут предложение для вас.

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Дополнительно оказываем услугу по монтажу сантехники или укладки кафеля по ценам от 600 рублей.