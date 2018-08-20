Керчь будет активно строиться

Строительство жилищного фонда в город-герое Керчи долгое время не осуществлялось, однако сейчас оно сдвинулось с мёртвой точки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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«Мы поставили для себя амбициозные планы — построить более 50 тыс. кв. м. жилья до конца 2019 года. Все это планируется осуществить по нескольким программам», — отметил глава администрации Сергей БОРОЗДИН.

Сергей Вадимович уточнил, что в городе отдельно строятся дома для депортированных граждан, по программе переселения из ветхого жилья уже в 2018-2019 годах планируется ввести в эксплуатацию более 5,5 тыс. кв. м. Также ежегодно город закупает квартиры для детей-сирот. Отдельно заключено несколько инвестиционных соглашений по строительству коммерческого жилья.

Хочется отметить, что в каждом инвестиционном соглашении предусматривается порядка 10% жилой площади для безвозмездной передачи городу, которая впоследствии распределяется между теми категориями граждан, которые стоят в очереди на получение жилья.

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