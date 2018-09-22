Керчь — город контрастов: возле красивого нового дома образовалась огромная свалка

Жители «Семи Ветров» недовольны бездействием управляющих компаний.

10 августа 2018 года состоялось торжественное открытие нового девятиэтажного дома, построенного судостроительным заводом «Залив» для его сотрудников. Яркое многоэтажное здание возвышается над улицами района и радует взор его жителей своей красотой.

Чистые дворы, красивые дома — казалось бы, власти всерьёз занялись благоустройством района. Однако не всё так радужно: за забором открывается совершенно другой вид.

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Дело в том, что напротив дома на Поветкина, 16 образовалась огромная свалка, которую никто не может убрать уже несколько дней! Недавно здесь еще стояли мусорные баки, но по неизвестной причине их убрали.

Жители «Семи Ветров» недовольны бездействием управляющей компании, которая должна следить за порядком в доме и во дворе.

Фото взято из социальной сети

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