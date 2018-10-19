Керчь готовится к траурной церемонии в память о погибших (ФОТО)

Сегодня горожане собрались, чтобы проводить в последний путь тех, кто не смог выжить в трагедии, произошедшей в Керчи.

В среду в Керченском политехническом колледже послышался сильный хлопок. Были предположения, что взорвался газ, однако всё оказалось намного хуже — в учебном заведении взрывали бомбы и стреляли по студентам и преподавателям. В результате пострадали и погибли люди.

Сегодня в 10:00 состоится траурная церемония в память о погибших, в связи с чем будет ограничено движение транспорта по городу.

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В данный момент по всей Керчи работают спецслужбы: проверяют любые скопления людей.

На центральной площади города происходит подготовка к траурной церемонии. Приняты все меры безопасности. Территория оцеплена, установлены системы досмотра. Сама площадь ограждена железными рамками. Везде стоит полиция, кинологи с собаками, сотрудники ГИБДД. Правоохранители досматривают сумки, рюкзаки, технику, проверяют всех на наличие взрывоопасных предметов или оружия.

Пришло целое подразделение МЧС. Они выстраиваются в колонну.

Установлены места для размещения 16 гробов, а также для родственников и знакомых погибших, которые будут находиться рядом во время церемонии. Уже играет траурная музыка.

На площади находится очень много журналистов со всех уголков мира. О керченской трагедии говорят все…

На место траура прибывают все больше людей. Приносят очень много венков, которые расставляют вдоль линии, где будут стоять гробы.

Керчь готовится к траурной церемонии в память о погибших

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