Керчь и Макеевка стали городами-побратимами

Между Керчью и Макеевкой вчера было заключено соглашение об установлении побратимских отношений. Подписание документа состоялось в государственном совете Республики Крым в городе Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

Договор подписали глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ и исполняющий обязанности главы администрации Макеевки Валерий ЛЯХОВЕЦ.

Николай Сергеевич отметил, что эта встреча – значимый шаг во взаимном сотрудничестве городов, которое в будущем обязательно станет плодотворным для обеих сторон.

Читайте: Когда приведут в порядок улицу Полевую в Керчи?

«Подписание соглашения – это определенный этап в интеграции с Российской Федерацией. Теперь все зависит от нас, и мы обязательно все задачи выполним. Взаимодействие по договору будет осуществляться в самых разных сферах жизни наших городов», – сказал журналистам Валерий ЛЯХОВЕЦ.

Аналогичное соглашение также было подписано между Ялтой и Луганском. А председатель государственного совета Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ подписал соглашение с главами народных советов ДНР и ЛНР Владимиром БИДЁВКОЙ и Денисом МИРОШНИЧЕНКО соответственно.

По словам КОНСТАНТИНОВА, для представителей ДНР и ЛНР посещение Крыма и подписание соглашения – это луч надежды на установление мира, развитие региона и на плотные отношения с Крымом.