Керчь и Симферополь может связать скоростная железная дорога

Власти Крыма ищут инвестора для строительства скоростной железной дороги Керчь — Симферополь в транспортном коридоре с трассой «Таврида». Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра экономического развития Крыма Андрея КУЛИКА.

Проект строительства скоростной железной дороги может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства.

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«Если говорить о большом концессионном договоре, то мы были бы рады, если найдем инвестора на концессионное соглашение по строительству скоростной железной дороги Керчь — Симферополь», — сказал Андрей КУЛИК.

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