Керчь накрыло шквальным ливнем (видео)

Вот уже несколько дней в Керчи идут дожди. Жители города радуются долгожданной прохладе и делятся в соц.сетях фото и видео.
Сегодня после обеда над Керчью пронесся шквальный ливень с грозой. Непогода длилась 20-30 минут, и над городом вновь вспыхнуло солнце. В результате было затоплено несколько улиц, но вода быстро сошла.
Ранее МЧС предупредило жителей Крыма о непогоде. Ведомство рекомендовало крымчанам и туристам пережидать ненастье в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.
Завтра в Керчи ожидается переменная облачность, дождь, гроза. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 29…31°.