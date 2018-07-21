Керчь накрыло шквальным ливнем (видео)

Вот уже несколько дней в Керчи идут дожди. Жители города радуются долгожданной прохладе и делятся в соц.сетях фото и видео.

Сегодня после обеда над Керчью пронесся шквальный ливень с грозой. Непогода длилась 20-30 минут, и над городом вновь вспыхнуло солнце. В результате было затоплено несколько улиц, но вода быстро сошла.

Ранее МЧС предупредило жителей Крыма о непогоде. Ведомство рекомендовало крымчанам и туристам пережидать ненастье в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.

Завтра в Керчи ожидается переменная облачность, дождь, гроза. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 29…31°.

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