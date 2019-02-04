Керчь находится на третьем месте в рейтинге по исполнению бюджета за 2018 год

В зале заседаний Совета министров Республики Крым под руководством главы Сергея АКСЁНОВА состоялось совещание по итогам работы органов местного самоуправления городов и районов Крыма за 2018 год. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства финансов Республики Крым.

Выступая на заседании, министр финансов Ирина КИВИКО представила общий рейтинг городов и районов по исполнению бюджетов за 2018 год, подготовленный финансовым ведомством. Основными показателями при составлении рейтинга послужили исполнение доходной и расходной частей местных бюджетов, количество внесенных изменений в бюджеты регионов, а также соотношение остатков средств, образовавшихся на лицевых счетах на 1 января 2019 года к фактически исполненным расходам за 2018 год.

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«Вице-премьер подчеркнула, что в соответствии с рейтингом, среди городских округов Республики Крым второй год подряд первое место занимает Джанкой, на втором — Красноперекопск, третье место — Керчь», — рассказывают в пресс-службе.

Зато самый большой район Крыма предпоследний в рейтинге по исполнению бюджета — Ленинский район с Белогорским и Бахчисарайским разделили 10 место.

Исполнение бюджета — это завершающая стадия бюджетного процесса, на которой осуществляется формирование и использование бюджетного фонда.