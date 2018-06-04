Керчь не вошла в рейтинг лучших городов Крыма для отдыха

Ко Дню России на основе статистических данных был создан список, определяющий лучшие города России для отдыха. За основу бралось количество бронирований номеров гостиниц, гостевых домов и хостелов во всех городах России на ближайшую праздничную дату. Увы, Керчь в данный список не попала.

Рейтинг городов составляли эксперты Tvil.ru. Они проанализировали города, в которых люди забронировали места для отдыха в период с 10 до 12 июня этого года, в праздничные выходные на День независимости России.

Наиболее популярными в этом году являются Ялта, Феодосия и Севастополь в Крыму, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае, Осташков в Тверской области, а из Республики Карелия — Лахденпохья.

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В ТОП-10 лучших городов для отдыха также вошли Алушта и Судак, Санкт-Петербург. Керчь прогнозируемо не попала в десятку. Нашему городу-герою только еще предстоит доказывать свое право на туристический поток, который транзитом через Крымский мост, движется в Крым.

На данный момент редакция сайта КерчьИНФО может сказать спасибо администрации города хотя бы за установленные на горе Митридат био-туалеты, которые надо было поставить там еще очень давно. Также некий частный предприниматель оборудовал территорию возле развязки на 9-ом километре био-туалетами. При путешествии по Крымскому мосту этот «очаг культуры» станет первым на протяжении 50 км от Тамани до Керчи.

Что касается цен на отдых, они начинаются с суммы в 1104 рубля (Алушта). Больше всего придется заплатить, как ни странно,в Лахденпохья и Осташкове — 5869 и 5083 рубля за сутки соответственно.

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