Керчь по-прежнему лидирует в статистике пожаров

За прошедшие сутки в Керчи произошло 8 загораний на открытой территории.

Всего в Крыму за сутки зафиксировано 30 загораний. Из них 8 произошло в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

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Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что основной причиной возникновения пожаров является нарушение элементарных правил пожарной безопасности в быту, а также не осторожное обращение с открытым огнем. В связи с этим крымские спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова быть бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Подробнее с ними можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта – «Рекомендации населению». В случае чрезвычайного происшествия немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101».

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