Керчь подарила больше 200 книг в школьную библиотеку

Керченское городское отделение «Всероссийского созидательного движения» – «Русский-Лад» и общественная организация «Дети Войны» посетили Войковскую среднюю общеобразовательную школу Ленинского района.

Организации подарили в школьную библиотеку более 200 книг, среди которых фантастика, приключенческие, военно-патриотические, научно-популярные журналы, книги необходимые для воспитания подрастающего поколения.

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В школьной библиотеке также прошло обсуждение педагогического воспитания, патриотизма у подрастающего поколения.

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