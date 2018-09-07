Керчь подготовили ко Дню города

Керчь готовится ко дню города. Сегодня, 7сентября, в центре города идет подготовка к предстоящему празднику. На площади Ленина установили сцену и ограждения, а также украсили улицы флагами города-героя Керчи.

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Праздничные мероприятия в честь Дня города в Керчи будут длиться несколько дней. Сегодня уже состоялось торжественное награждение керчан престижной наградой «Золотой грифон-2018».

В субботу, 8 сентября, запланировано много праздничных мероприятий, а вечером гостей и жителей города ожидает концерт и фейерверк.

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