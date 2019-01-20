Керчь подписала договор о сотрудничестве с Пермью

На днях в Керчь с рабочим визитом прибыл председатель Пермской городской думы Юрий УТКИН с коллегами. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

Визит предусматривал насыщенную программу, в том числе и знакомство с городом-героем.

После того, как пермяки побывали на увлекательной экскурсии по достопримечательностям и интересным местам Керчи, они приняли участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Республики Крым, которое прошло в ДК «Корабел». Гости признались, что были поражены грандиозной историей города.

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Кроме того, в Керчи было подписано межпарламентское соглашение о сотрудничестве между Пермской городской думой и Керченским городским советом. Документ предусматривает установление побратимских связей, укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и социально-культурной сферах.

«Поставившие под соглашением подписи глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ и председатель Пермской городской думы Юрий УТКИН не сомневаются, что подписание соглашения создаст надежный фундамент для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества наших городов, которое отныне будет развиваться на качественно новом уровне», — рассказывают в пресс-службе.

ГУСАКОВ отметил, что опыт коллег из Перми позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы для улучшения жизни керчан.