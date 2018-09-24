Керчь показала один из худших результатов по освоению бюджета среди остальных городов Крыма

По данным мониторинга, который проводится под руководством вице-премьера Виталия НАХЛУПИНА, к 17 сентября муниципальные образования должны были освоить ориентировочно 67-68% бюджетных средств. К сожалению, общий процент по регионам составляет немногим более 50%, в то время как бюджеты городских округов исполнены еще меньше – на 45%.

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ на своей личной странице в социальной сети «Facebook» выражает сожаление по поводу того, что промежуточные итоги освоения бюджетных средств муниципальными образованиями Республики Крым оставляют желать лучшего.

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Таким образом, проводя параллель с прошлым годом, остатки средств на счетах увеличились приблизительно на 1 млрд рублей и составили 2 млрд 136 млн рублей на все муниципальные образования. Динамика освоения бюджетных средств падает.

Худшие результаты показывают: Симферополь – остатки выросли более чем в 2 раза с начала этого года, Евпатория – в 2,5 раза, Керчь – более чем в 3 раза, и Феодосия – в 6 раз.

В этой связи с настоящей недели каждую пятницу будут проводиться контрольные мероприятия со всеми отстающими для выработки планов ликвидации отставаний.

«Главы муниципальных образований должны понимать, что их, в случае неисполнения, ожидает не только увольнение, но и вполне вероятный интерес со стороны прокуратуры и следственных органов. Однако жаль не глав муниципальных образований, а что город и его жители по итогу не получат дополнительных построенных объектов, потому что каждая подобная недоработка лишает крымчан нового детского сада или отремонтированной школы. И при таком подходе даже лишение главы администрации должности – слишком слабое утешение», — заметил АКСЁНОВ.

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