Керчь показала один из худших результатов по освоению бюджета среди остальных городов Крыма

Керчь показала один из худших результатов по освоению бюджета среди остальных городов Крыма

По данным мониторинга, который проводится под руководством вице-премьера Виталия НАХЛУПИНА, к 17 сентября муниципальные образования должны были освоить ориентировочно 67-68% бюджетных средств. К сожалению, общий процент по регионам составляет немногим более 50%, в то время как бюджеты городских округов исполнены еще меньше – на 45%.

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ на своей личной странице в социальной сети «Facebook» выражает сожаление по поводу того, что промежуточные итоги освоения бюджетных средств муниципальными образованиями Республики Крым оставляют желать лучшего.

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Таким образом, проводя параллель с прошлым годом, остатки средств на счетах увеличились приблизительно на 1 млрд рублей и составили 2 млрд 136 млн рублей на все муниципальные образования. Динамика освоения бюджетных средств падает.

Худшие результаты показывают: Симферополь – остатки выросли более чем в 2 раза с начала этого года, Евпатория – в 2,5 раза, Керчь – более чем в 3 раза, и Феодосия – в 6 раз.

В этой связи с настоящей недели каждую пятницу будут проводиться контрольные мероприятия со всеми отстающими для выработки планов ликвидации отставаний.

«Главы муниципальных образований должны понимать, что их, в случае неисполнения, ожидает не только увольнение, но и вполне вероятный интерес со стороны прокуратуры и следственных органов. Однако жаль не глав муниципальных образований, а что город и его жители по итогу не получат дополнительных построенных объектов, потому что каждая подобная недоработка лишает крымчан нового детского сада или отремонтированной школы. И при таком подходе даже лишение главы администрации должности – слишком слабое утешение», — заметил АКСЁНОВ.

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