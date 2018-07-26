Керчь попала в список городов в которых будут восстанавливать дворы и общественные территории

При поддержке сотрудников Общероссийского народного фронта по Республике Крым в 2018 году будут благоустроены 17 дворов и 9 общественных территорий. Об этом Крымское информационное агентство сообщила пресс-служба ОНФ по Республике Крым.

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Наш город также попал в список муниципалитетов, в которых будут проводиться работы по восстановлению. Но на данный момент еще не известно сколько дворов и общественных территорий отремонтируют в городе.

«В 2018 году в реализации проекта в Крыму участвуют 16 муниципалитетов – Алушта, Бахчисарай, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Судак, Симферополь и Почтовское и Вилинское поселения Бахчисарайского района, Почетненское поселение Красноперекопского района, Красногвардейское поселение Красногвардейского района, Кировское поселение Кировского района, Новофедоровское и Столбовское поселения Сакского района. Всего в этом году в Крыму будет благоустроено 29 дворовых территорий и 17 общественных зон. Общий объем бюджетных вложений в благоустройство полуострова в этом году составил 581, 933 млн. руб. Представители ОНФ по итогам заседаний общественных комиссий при муниципалитетах взяли на контроль благоустройство 15 дворовых территорий и 9 общественных зон в Крыму в этом году», — написала пресс-служба.

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