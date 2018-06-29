Керчь посетил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Совершая паломничество, Керчь посетил Высокопреосвященнейший Митрополит Варсонофий, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской патриархии. Встречал высокого гостя Глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Митрополит посетил Храм Иоанна Предтечи, осмотрел город. Затем в здании Керченского городского совета прошла встреча с руководством города и состоялся разговор о будущем епархии и Керчи.

Высказался на встрече и Митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Было отмечено, что у епархии и городской власти всегда находится взаимопонимание. По заверению Митрополита Платона, все пожелания неизменно находят отклик. Церковь не остается в стороне.

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В настоящий момент в городе реализуется несколько православных проектов. Выделена земля и будет построен храм в Аджимушкае. Также существует проект строительства храма неподалеку от съезда с Крымского моста.

Высокопреосвященнейший Митрополит Варсонофий выразил пожелание того, чтобы мы вместе были свидетелями бурного развития Керчи. Он подчеркнул, что древние культовые сооружения — это прекрасно. Это история. Но в Керчи должен быть храм и XXI века.

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