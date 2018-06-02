Керчь посетили представители императорского дома Романовых

Сегодня в Керчь прибыли высокопоставленные представители императорского дома Романовых — Княгиня Мария и Цесаревич Георгий. Рабочий визит в Крым приурочен 235 годовщине вхождения полуострова Крым в состав Российской Империи.

Сегодняшний приезд не стал первым, три года назад Мария и Георгий уже посещали Республику. На этот раз новым и неотъемлемым мероприятием поездки стало путешествие по Крымскому мосту.

Помимо этого, высокопочтенные гости посетили керченскую школу №1 им. Володи Дубинина, а также Керченский историко-археологический музей. Об этом рассказал Директор Канцелярии и личный секретарь Княгини Марии Александр ЗАКАТОВ.

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В рамках посещения города-героя представители императорского дома Романовых также встретились с керчанами.

На встрече была оговорена деятельность императорского дома в Крыму, главной целью которой является проведение просветительской, культурной и социальной работы. Также вспомнили историю Крыма и России.

Керчь — лишь один из городов, которые успели посетить представители императорского дома Романовых. В Крым Княгиня и Цесаревич прибыли из Испании 28 мая.

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