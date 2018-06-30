Керчь празднует День молодёжи

На городской набережной развернулись настоящие праздничные гуляния: здесь танцуют, поют и весело проводят время жители и гости Керчи. Повод для веселья — День молодежи.

Со сцены у моря зрителей радуют керченские таланты и артисты из других городов России.

Так, здесь выступили гимнастки из Москвы, а также известные вокальные и хореографические коллективы города.

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Среди зрителей царит праздничная атмосфера: все громко аплодируют и поддерживают выступающих.

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