Керчь примет участие в I международном форуме древних городов

В этом году в Рязани пройдет I международный форум древних городов. Участником мероприятия станет и наш родной город-герой Керчь.

Форум пройдет в период с 12 по 18 августа. А участвовать в нем буду города старше 500 лет. Об этом сообщает издательство «Пресса».

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В программе – исторические спектакли, концерты творческих коллективов, презентации кухонь мира, интерактивные мастер-классы и показательные выступления.

В целом, в мероприятии примут участие 40 городов России и мира, среди которых почетное место наряду с греческой Спартой, испанской Севильей, эстонским Таллином и др. займет и Керчь.

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