Керчь примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме

Керчь готовится принять участие в V Ялтинском международном экономическом форуме, почетными гостями которого в 2019 году станут делегации из Сирии и Франции, заинтересованные реализовывать экономические проекты в Крыму. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Керчь будет представлена выставочным стендом, размещенным в фойе администрации и покажет реестр своих инвестиционных площадок, которые включают 8 зон, предназначенных для жилой застройки, 6 зон для размещения объектов туризма и рекреации, 4 инвестплощадки для благоустройства пляжей, 3 – для развития общественно-деловой зоны, 3 – для размещения объектов транспортной инфраструктуры и 9 инвестплощадок производственного назначения.

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«Мы заинтересованы в поиске инвесторов для реализации проектов в сфере демографии и социальной защиты: создание центра паллиативной помощи престарелым и тяжелобольным, центра соцобслуживания, специального жилого фонда для социальной защиты граждан, не имеющих постоянного жилья, пунктов временного размещения лиц без определенного места жительства. А также проектов по строительству в городе противооползневых и берегоукрепительных сооружений, школ и детских садов, строительству ФОКов и бассейна, созданию Парка «Патриот», реконструкции городских стадионов», — пишет БОРОЗДИН. Предложения для участия в ежегодном форуме уже направлены.