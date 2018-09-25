Керчь попрощалась с летом

Бархатный сезон покинул Керченский полуостров. Самые летние дни этой осени в фотографиях.

Каждый теплый день в сентябре, словно последний. Мы всегда ловим себя на мысли — а вдруг уже завтра будет дождь и холодный ветер? Так мы прощаемся с летом.

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В эти выходные в Керченском проливе был штиль и или насладились им по-своему. Кто-то был на рыбалке, другие вышли в море на яхте, третьи — поймали незабываемые кадры.

Одни из лучших фотографий снова прилетели в редакцию КерчьИНФО.

Фото: Людмила БАХАРЕВА

Выходные в Керчи

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