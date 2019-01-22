Керчь с рабочим визитом посетил зампредседателя Совмина Крыма

В Керчь прибыл Евгений КАБАНОВ, занимающийся курированием реализации Федеральных целевых программ на полуострове. Об этом сообщает глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

В ходе визита чиновник посетил объекты Федеральных целевых программ и инвестиционные площадки. В частности, зампредседателя Совмина побывал на строительстве дома для депортированных граждан, осмотрел спортивные площадки, установленные в рамках инвестиционных соглашений, оценил ход работ по строительству базы войск Росгвардии.

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После осмотра объектов Евгений КАБАНОВ спустился по Митридатской лестнице и провел беседу с представителями Комитета культурного наследия РК.

В ход визита зампредседателя Совмина обсуждались перспективы развития Керчи, а также первоочередные задачи по реализации инвестиционных обязательств и Федеральных целевых программ в нашем городе.