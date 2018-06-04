Керчь снова в лидерах по количеству пожаров

За эти выходные в Керчи произошло 16 загораний. Статистка МЧС.

Только за прошедшие выходные личный состав Федеральной противопожарной службы по РК совершил 87 выездов для ликвидации загораний на открытой территории Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«За последние дни количество возгораний на полуострове резко увеличилось. В большинстве своем — это загорания сухой растительности на открытых территориях. Причиной подобных происшествий, практически всегда, становится неосторожное обращение людей с огнем, — подчеркивает Глава Крымского подразделения МЧС России Сергей ШАХОВ.

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Наибольшее количество загораний зафиксировано на территории г. Керчь — 16 загораний, Симферопольский район – более 14-ти загораний, а также в Ленинском районе произошло более 8-ми загораний. В остальных районах полуострова и в целом обстановка остается стабильной. Перехода огня на жилой и лесной массив не допущено.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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