Керчь стала первой на турнире городов-героев по шахматам

Сборная Керчи стала победителем домашнего этапа шахматного турнира городов-героев и городов воинской славы юга России. Об этом сообщает издание «Крымский спорт».
В соревнованиях приняли участие 12 команд из Керчи, Новороссийска, Севастополя, Симферополя, Феодосии и Анапы.
В состав керченской команды вошли:
- Сергей ТРУШНИКОВ
- Наталья ИЛЬИНА
- Андрей ТАБОРОВ
- Александр АБАКАРОВ
- Тимур СОАТОВ
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Помимо первого командного места, керчане показали отличные результаты и в личном зачете. Так, победу одержали Сергей ТРУШНИКОВ и Наталья ИЛЬИНА.
Все победители и призеры турнира (как в командном, так и в личном зачетах) награждены медалями, кубками и подарками.