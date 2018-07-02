Керчь стала первой на турнире городов-героев по шахматам

Сборная Керчи стала победителем домашнего этапа шахматного турнира городов-героев и городов воинской славы юга России. Об этом сообщает издание «Крымский спорт».

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Керчи, Новороссийска, Севастополя, Симферополя, Феодосии и Анапы.

В состав керченской команды вошли:

Сергей ТРУШНИКОВ

Наталья ИЛЬИНА

Андрей ТАБОРОВ

Александр АБАКАРОВ

Тимур СОАТОВ

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Помимо первого командного места, керчане показали отличные результаты и в личном зачете. Так, победу одержали Сергей ТРУШНИКОВ и Наталья ИЛЬИНА.

Все победители и призеры турнира (как в командном, так и в личном зачетах) награждены медалями, кубками и подарками.

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