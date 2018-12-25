Керчь станет «умным городом»

В следующем году в Керчи планируют реализовать первый этап проекта «умный город».

В Москве прошла всероссийская конференция «Умный город. Старт проекта».Проект «Умный город» — это инновационный проект, который соединяет в себе множество информационных и коммуникационных сетей для управления городскими службами, услугами, имуществом и активами города. О внедрении этой системы в Москве еще в начале года писал портал Западного административного округа Москвы.

«Что касается программы «Умный город», то одной из её приоритетных задач является вовлечение москвичей в процесс управления городом. Кроме того, она направлена на совершенствование работы городских сервисов, чтобы с ними круглосуточно могли работать, к примеру, пожилые горожане. Одной из составляющих частей программы «Умный город» станет искусственный интеллект».

Источник https://na-zapade-mos.ru

По словам Ермолаева, к настоящему моменту удалось внедрить значительное число информационных систем в городскую жизнь, благодаря чему есть возможность работать с огромным количеством данных.

«Мы подошли к той стадии, когда можем переходить уже к новому решению, к «Умному городу», когда мы можем их объединять и подключать искусственный интеллект», — сказал Артем Ермолаев.

Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН был в составе крымской делегации.

«Региональный проект «Умные города Республики Крым» планируется реализовать в нашем городе, а также в Евпатории в несколько этапов. В первую очередь пилотным проектом предусмотрено внедрение автоматизированной системы оплаты проезда, единого диспетчерского центра и интернет-портала с мобильным приложением», — сообщил Сергей Вадимович на официальной странице в Facebook.

В Крыму Керчь станет в числе первых городов, которые обзаведутся «умными» технологиями. Будут использованы отечественные разработки программного обеспечения и техники. По словам главы Администрации, уже после Нового года будут ожидать первые предложения.

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Проект «Умные города Республики Крым» — социальный, он учитывает интересы всего населения. Ожидается, что основные мероприятия будут реализованы уже в 2019 году.

Первый этап будет реализован за счет инвестора.Если он будет успешно пройден, следующий шаг — развитие в сфере социальной защиты населения, в здравоохранении, образовании, оказании туристических и санаторно-курортных услуг и торговле.