Керчь уже почти готова к Крещению (ФОТО)

В Керчи уже практически готово место для купания на Крещение Господне.

В этом году принято решение установить деревянную купель с удобным спуском и поручнями для комфорта Крещенских купаний керчан. На берегу установлена скамья, а вся территория оббита специальным антискользящим покрытием. Подобная работа ранее никогда не была организована в Керчи. Комплекс будет использоваться ежегодно.

Жительница нашего небольшого города прислала в редакцию КерчьИНФО чудесные красочные фотографии крещенской купели. Уже завтра здесь в честь великого православного праздника будут купаться керчане.

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Женщина очень довольна происходящим, однако задается вопросом:

«Где можно при таком скоплении частного транспорта установить там палатки для переодевания?»

Напомним, что в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господнего, 19 января въезд на городскую набережную со стороны Генуэзского мола с 07:00 до 12:30 будет ограничен.

Керчь уже почти готова к Крещению