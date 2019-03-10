Керчь в Инстаграм: Масленица, блины и чучело

Керчане делятся фото в Инстаграм. Новая подборка от КерчьИНФО.

Сегодня в Керчи были торжественные проводы зимы. Всю неделю шля масленица, а значит не было дома, к котором не запахло блинами.

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Все отмечали Масленицу по-своему — в семейном кругу, на народных гуляниях в центре города, вместе с соседями или даже в одиночестве с вкусными блинчиками и ароматным чаем.

Мы предлагаем подборку публикаций в Инстаграм.

Если вы хотите, чтобы в следующую подборку попали ваши фотографии, публикуйте их в своем профиле в Инстаграм с хештегом #керчьинфо.

Керчь в Инстаграм