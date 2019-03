Керчь в Инстаграм: Масленица, блины и чучело

View this post on Instagram

Ну что, С Масленицей, ребят! Странная она у меня в этом году… совершенно нет времени на готовку….😒 Вот урвала часик с утра на блинчики, но пришлось жертвовать макияжем😂😂 Девченки, есть среди нас такие точно, как и я? Готовить вопреки обстоятельствам?😂😂