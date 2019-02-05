Керчь в Инстаграм: весна на море и в душе

КерчьИНФО предлагает подборку удивительных фото из Керчи в Инстаграм. Найдешь свою?

Февраль порадовал керчан теплой и солнечной погодой. И первым делом люди побежали к спокойному и ласковому морю — соскучились. Несколько красивых девушек и фотографий попали в нашу подборку.

Пользователи Инстаграм отметили необычайно красивый закат над Керчью, где последние лучи солнца словно пронзили густые тучи рассеяли из по всему небу. Залитые ярким светом заката облака керчане тоже показали своим друзьям в социальной сети. Эти фото попали в наш топ.

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Еще одно удивительное природное явление в Керчи, которое попало в Инстаграм — густой туман во всем городе. В этот день не было места в Керчи, куда бы не опустился туман. Удивительно и то, что он долго не рассеивался. Даже в обед видимость была не больше 10 метров, а в низинах и того меньше.

Также в подборку попали еще несколько необычных кадров, которые привлекли к себе внимание.

Если вы хотите, чтобы в следующую подборку попали ваши фотографии, публикуйте их в своем профиле в Инстаграм с хештегом #керчьинфо.

Керчь в Инстаграм