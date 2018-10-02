Керчь включена в программу по улучшению водоснабжения

Керчь попала в список городов, включенных в программу улучшения водоснабжения Крыма.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым» до 2022 года реализуются мероприятия, направленные на водообеспечение населенных пунктов Крыма. Информация об этом размещена на официальном сайте «Правительство Республики Крым».

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Заместитель Председателя Совета министров Юрий ГОЦАНЮК провел заседание рабочей группы по вопросам водообеспечения Крыма. В совещании принял участие директор Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий КИРИЛЛОВ.

«Проблема обеспечения качественными водными ресурсами для Крыма существовала давно и чрезвычайно актуальна в настоящее время. Так, в Крыму к вододефицитным регионам относится Ленинский район, города Керчь, Феодосия, Судак и Симферополь, а наиболее вододефицитными отраслями являются промышленность и сельское хозяйство», — рассказал вице — премьер.

До 2022 года планируется провести 6 мероприятий для водообеспечения полуострова. К ним относятся: реконструкция насосной станции Феодосийского водохранилища; строительство гидротехнических сооружений в Феодосии; реконструкция Кутузовского водохранилища; строительство системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова. Кроме этого, на 2018 — 2020 годы в Крыму планируется осуществить мероприятия по капитальному ремонту. Будет проведено бурение скважин в Первомайском районе, строительство водозаборного сооружения на реке Салгир и возведение Бодраковской насосной станции.

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