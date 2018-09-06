Керчь вошла в ТОП-5 некурортных городов России по длительности отдыха

Керчь является одним их некурортных городов, в которых туристы отдыхали дольше всего.

Севастополь и Керчь вошли в ТОП-5 некурортных городов, где туристы отдыхали дольше всего. Об этом свидетельствует рейтинг, подготовленный сервисом бронирования Tvil.ru, по данным анализа броней жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2018 года.

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В список также вошли Новороссийск и Туапсе Краснодарского края и Таганрог Ростовской области.

Не зря туристы со всего мира отдыхали у нас в городе, ведь Керчь – это город тысячелетий, город двух морей. Керчь славится множеством достопримечательностей, своей красотой и уютом.

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