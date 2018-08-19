Керчь возглавила шествие колонны древних городов на форуме в Рязани

Керченская делегация, которая недавно отправилась на форум древних городов проходящий в Рязани, возглавила шествие колонны. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила главный специалист управления культуры в Администрация города Керчи Надежда ЛИПИЕВА.

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Как КерчьИНФО сообщало ранее, на фестиваль-форум объединит города мира, которые старше 500 лет.

Наш город представляли ребята из коллектива студенческого клуба КГМТУ — «Академия».

. На форуме они показали превосходное выступление и получили дипломы участников.

Фото: Facebook Надежда ЛИПИЕВА

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