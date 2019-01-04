Керчь хотят соединить морским сообщением с другими регионами России

Компании из Тюмени и Краснодарского края в 2018 году предоставили проекты морских пассажирских перевозок, которые свяжут Крым с другими регионами России. Проекты находятся в стадии обсуждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Крыма Сергея КАРПОВА.

В 2016 году был приобретен комфортабельный девятипалубный теплоход-отель, оборудованный бассейнами для взрослых и детей, джакузи, ресторанами, кинотеатром, концертной площадкой, СПА-зоной. Он получил имя «Князь Владимир» и стал единственным круизным лайнером в Черном море, соединяющим Крым с остальной частью России.

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Сейчас же планируется соединить морским сообщением Керчь с другими регионами страны.

«Ведутся переговоры с ООО «Порт Анапа» о запуске скоростного судна по маршруту Анапа — Керчь, Анапа — Феодосия. Также к нам поступили предложения от ООО СК «Боспор Шиппинг» об открытии пассажирских и туристических линий Ростов-на-Дону — Керчь — Тамань, Сочи — Ялта — Севастополь. С предложением о совместном проекте круизных пассажирских перевозок также обратилась тюменская компания «Северречфлот», владеющая собственным флотом из около 40 судов», — сообщил КАРПОВ.

В министерстве не стали раскрывать подробностей проекта, но добавили, что принято решение о создании рабочей группы по рассмотрению возможных вариантов его реализации.