Керчан будут проверять на ВИЧ-инфекцию: показатель заболеваемости в Крыму вырос

В Крыму охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения по итогам 8 месяцев составил порядка 15% населения. Об этом сообщил Крымскому информационному агентству министр здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО на заседании координационного совета при Совете министров Республики Крым по профилактике ВИЧ-инфекции.

По информации межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за 8 месяцев этого года показатель заболеваемости вырос на 14, 8% по сравнению с прошлым годом.

«Показатель заболеваемости в Крыму выше среднероссийского на 20%», — добавляет представитель управления.

Читайте: Керчь показала один из худших результатов по освоению бюджета среди остальных городов Крыма

В рамках мероприятия отмечена недостаточная работа по охвату населения медицинским освидетельствованием на наличие ВИЧ-инфекции в ряде регионов Крыма, а именно: в Керчи, Ялте, Алуште, Старом Крыму, Бахчисарайском, Джанкойском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, и Сакском районах. Низкие показатели охвата отмечаются в Армянске, Белогорском, Ленинском, а также в Симферопольском районах.

В связи с этим минздраву Республики Крым совместно со специалистами Роспотребнадзора Республики Крым и при участии председателей муниципальных координационных советов по профилактике ВИЧ-инфекции дано поручение провести анализ причин низкого охвата диспансерным наблюдением населения в перечисленных муниципальных образованиях. Главам администраций муниципальных образований совместно с главными врачами поручено ежемесячно отслеживать показатели охвата населения обследованием и о достигнутой динамике доложить 1 ноября.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.