Керчан приглашают принять участие в семейном конкурсе «СемьЯКерчь» 

В рамках праздника керченской семьи пройдёт конкурс «СемьЯКерчь», который состоится 8 сентября 2018 г. на набережной.
Участники смогут показать своё знание истории родного города, проявить творческий подход и умение импровизировать.
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Мероприятие начнётся на сцене, установленной на плиточной площадке набережной (напротив водной станции) в 16-00. В конкурсе принимают участие семьи 4+ (папа, мама, дети любого возраста).
По вопросам обращаться в Городской дом культуры тел. 2-04-78.