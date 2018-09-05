Керчан приглашают принять участие в семейном конкурсе «СемьЯКерчь»

В рамках праздника керченской семьи пройдёт конкурс «СемьЯКерчь», который состоится 8 сентября 2018 г. на набережной.

Участники смогут показать своё знание истории родного города, проявить творческий подход и умение импровизировать.

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Мероприятие начнётся на сцене, установленной на плиточной площадке набережной (напротив водной станции) в 16-00. В конкурсе принимают участие семьи 4+ (папа, мама, дети любого возраста).

По вопросам обращаться в Городской дом культуры тел. 2-04-78.

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