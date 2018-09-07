Керчан наградили «Золотым грифоном-2018» (ФОТО)

В Керчи состоялась торжественная церемония награждения победителей рейтинга достижений «Золотой грифон – 2018». В большом зале городского культурного центра имени Ю. Богатикова прошли праздничные мероприятия, посвящённые дню города.

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«Золотой грифон» — это престижная награда, которая вручается активным жителям города за достижения в определённых сферах деятельности.

Награждение проводилось председателем Керченского городского совета Николаем ГУСАКОВЫМ по следующим номинациям:

— «За достижения в области социальной сферы» — Кутузова Вадима Валериевича – директора территориального отделения Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в г. Керчь;

— «За достижения в области образования и науки» — Гудкова Олега Дмитриевича – директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева»;

— «За достижения в области здравоохранения» — Шишкину Валентину Ивановну – врача – трансфузиолога отделения комплектования донорских кадров Керченского филиала ГБУЗ РК «Центр крови»;

— «За достижения в области спорта» — Тимошенко Вячеслава Петровича, президента спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» в городе Керчь;

— «За достижения в сфере промышленности» — Клочкова Юрия Петровича – директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Керченский металлургический завод»;

— «За достижения в сфере туризма» — Умрихину Татьяну Викторовну – генерального директора Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей- заповедник»;

— «За достижения в жилищно – коммунальной сфере» — Гусева Игоря Сергеевича, директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Керченский комбинат благоустройства»;

— «За достижения в области предупреждения и ликвидации ЧС» — Мастипан Алексея Викторовича – подполковника внутренней службы, начальника 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Республике Крым;

— «Лучший трудовой коллектив» — коллектив цеха стальной эмалированной посуды Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Керченский металлургический завод»;

— «Лучший трудовой коллектив» — коллектив муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи»;

— «Лучший в профессии» — Калитенко Ирину Николаевну – учителя начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа №26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева»;

— «Лучший в профессии» — Скориченко Татьяну Владимировну — начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 7 по Республике Крым;

— «Лучший в профессии» — Спицына Александра Анатольевича – заместителя главного инженера по подготовке производства ООО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗАЛИВ».

Керчан наградили «Золотым грифоном-2018». Фото

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