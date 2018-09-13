Керчан переселят из аварийных домов к концу года

В ходе еженедельного приёма граждан по личным вопросам, который проводил глава Администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН, был рассмотрен вопрос о переселении людей из аварийных домов.

Несколько заявителей подняли тему переселения из аварийного жилья. Об этом сообщает Сергей БОРОЗДИН на своей странице в социальной сети «Facebook».

Глава администрации объяснил гражданам, что программа переселения людей из аварийных домов в Крыму работает, и по распоряжению главы Республики Сергея АКСЁНОВА в 2018-2019 годах в Керчи будет представлен большой пилотный проект.

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«За этот период планируется переселить жителей на порядка 5, 5 тысяч кв. м. Для этого будет построено четыре дома, два из которых будут введены в эксплуатацию уже в декабре 2018 года».

Кроме того, на еженедельном приёме керчане задавали вопросы, касающиеся аренды земельных участков, размещения нестационарных торговых объектов, восстановления водоснабжения в частном доме, установленного самовольно заборе около многоквартирного дома и др.

Их обращения были рассмотрены совместно с руководителями или представителями ответственных структурных подразделений.

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