Керчан поздравили с Всемирным днем туризма (ФОТО)

Сегодня, 27 сентября, наш город празднует Всемирный день туризма.

В рамках празднования Всемирного дня туризма в Администрации города Керчи прошло мероприятие, посвященное профессиональному празднику.

После вступительного слова, в котором говорилось об истории дня туризма, гостям праздника был показан видеоролик о Керчи и всех мероприятиях, проведенных в городе с начала этого года.

В видеоролике отметили также то, что с открытием Крымского моста поток туристов в город увеличился. На 1 сентября в средствах размещения Керчи отдохнули 38 тысяч туристов.

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Заместитель председателя Керченского городского совета Ольга СОЛОДИЛОВА от своего имени, имени главы Администрации города Сергея БОРОЗДИНА, главы муниципального образования городской округ Керчь Николая ГУСАКОВА поздравила всех работников сферы туризма и путешественников с праздником, и пожелала успехов в их деятельности.

«Для нашего города туризм – очень важное направление, ведь его развитие делает Керчь известной на весь мир».

Также Ольга Станиславовна поздравила и наградила почётными грамотами и благодарственными письмами сотрудников Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

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