Керчан поздравляют с Днем легкой промышленности

Бывший директор Керченской швейной фабрики Леонтина Стаховна НОВАК поздравляет своих коллег с Днем легкой промышленности.



В редакцию КерчьИНФО пришла удивительная женщина, которая стала частью истории нашего города-героя — Леонтина Стаховна НОВАК. Она работала на швейной фабрике с 1956 года после окончания Киевского технологического института легкой промышленности до августа 1991 года. Начала карьеру сменным мастером, потом стала инженером производственного отдела, а затем главным инженером.

«Мы шили детскую одежду ясельного и дошкольного возраста. Эта продукция поставлялась во все области Украины. Проводили специальные ярмарки, где торгующие организации закупали товар. За нашей продукцией обычно выстраивалась большая очередь», — рассказывает Леонтина Стаховна.



«У керченской швейной фабрики был тысячный коллектив. В одну смену выпускалось около 5000 изделий. На городских и региональных соревнованиях наша фабрика всегда оказывалась в передовиках, а ее сотрудники были настоящими энтузиастами».

Леонтина Стаховна стояла на пороге строительства фабрики — во главе дружного женского коллектива она вела переговоры с руководством, выбирали место для фабрики.

В 1979 году она стала директором Керченской швейной фабрики. В этой должности проработала 12 лет. Награждена Премией совета Министров СССР, почетным званием Украинской РСР, имеет много рекомендаций и похвальных листов. Имя Леонтины НОВАК долгое время гордо значилось на районной доске почета.

Читайте: Художник Алексей ДЕГТЯРУК: «Сейчас действительно нужно жить честно»

Леонтина Стаховна пришла в редакцию КерчьИНФО не просто рассказать об успехах керченской швейной фабрики. Она хочет поздравить весь коллектив с Днем легкой промышленности, поблагодарить за труд и верность своему делу:

Главного инженера фабрики Шевчук Светлану Сергеевну,

Председателя профкома Черенову Ольгу Кирилловну,

Олиференко Софью Григорьевну

Тихоновецкого Евгения Андреевича

Дымову Галину Иосифовну

Елисееву Татьяну Николаевну

Касаткину Людмилу Григорьевну

Кармину Аллу Леонидовну

Борщеву Людмилу Марковну

Пяных Елизавету Николаевну

Романайте Людмилу Августиновну

Бирюкову Надежду Георгиевну

Королеву Валентину Николаевну

Дерий Тамару Ивановну

Попову Раису Васильевну

Ткаленко Галину Макаровну

Зеленину Ольгу Николаевну

Абильтарову Наталью Анатольевну

Лаврову Марию Дмитриевну

Все они, как правило, были передовиками производства, выполнявшими и перевыполнявшими плановые задания и нормы!

Читайте: Елена МИХАЙЛЕНКО: интервью без сценария

Леонтина Стаховна хочет поздравить работников коллектива действующей швейной фабрики численностью свыше 100 сотрудников, которая находится на месте бывшего детского сада на Вокзальном шоссе, созданной усилиями бывшего заместителя по финансам Александра Анатольевича ВОЛКОВА. Фабрика выпускает школьную форму высокого качества, пользующуюся повышенным спросом у покупателей!

«Желаю всем работникам коллектива крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в быту и труде!»

История создания и развития Керченской швейной фабрики

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.