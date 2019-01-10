Керчан приглашают на выставку-ярмарку «Мир самоцветов»

В Керчи в театре им. Пушкина несколько дней проходит выставка «Мир самоцветов». Мастера из разных регионов приехали в наш город, чтобы показать каменные разновидности.

Читайте: «Мир самоцветов» очаровал керчанок и маленьких керчан

Украшения представленные на выставке выполнены вручную. Ярмарка окажется полезной камнерезерам, ювелирам, огранщикам, а может быть и новичкам этого ремесла.

Ярмарка-выставка работает до 13 января в холле театра им. Пушкина. График работы с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

«Мир самоцветов» в Керчи