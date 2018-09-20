Керчан приглашают на бесплатную вакцинацию от гриппа

Роспотребнадзор в г. Керчь и Ленинском районе Республики Крым приглашает керчан пройти бесплатную вакцинацию от гриппа.

Прививочная кампания в Керчи началась с 1 сентября 2018 года.

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ВОЗ сообщает, что в сезоне 2018-2019 ожидаются в основном гриппа В, а также гриппа А – H3N2 и H1N1. Первые три вирусных штамма ВОЗ рекомендовал включить в трехвалентные противогриппозные вакцины. Именно от штаммов этих трех видов гриппа будут прививать в гриппозный сезон 2018-1019.

Где сделать прививку от гриппа в Керчи бесплатно:

Керченская больница №1 им. Н.И.ПИРОГОВА, улица Ж. Дудник, 1, 2-20-44

Керченская больница №2, улица 12 апреля, 2-27-61

Керченская больница №3, улица Орджоникидзе, д. 53, 3-41-14

«Бесплатные прививки делают и в поликлиниках №1, 2, 3. Обращаться нужно в приемные отделения городских больниц. Дошкольники могут пройти вакцинацию в садиках, а школьники соответственно в школах. Рабочие бригады работают с 1 сентября.» — рассказала журналистам Керчь ИНФО руководитель Роспотребнадзора Анна ОБЛИЕНКОВА.

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