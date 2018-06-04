Керчан приглашают на Фестиваль художественной самодеятельности

В Керчи пройдет фестиваль художественной самодеятельности. К участию приглашаются талантливые люди старше 55 лет.

Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала людей старшего возраста, способствующего их социальной адаптации в современном обществе.

Вы можете раскрыть свои таланты в следующих номинациях:

Вокальное исполнение – дуэт

Вокальное исполнение — трио

Вокальное исполнение — ансамбль

Вокальное исполнение — фольклорный коллектив

Вокальное исполнение – хор.

Вокально-инструментальное исполнение (ансамбль, фольклорный коллектив).

Организаторами Фестиваля художественной самодеятельности граждан преклонного возраста являются Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

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В нашем городе организатором является — Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи».

1 этап Фестиваля (городской) состоится 22 июня 2018 г.

Для участия в Фестивале приглашаются коллективы самодеятельного художественного творчества и отдельные исполнители, обладающие исполнительским мастерством и творческими дарованиями, возраст участников которых старше 55 лет. К участию в Фестивале не допускаются люди, чья профессиональная деятельность была связана с искусством и культурой (народные и заслуженные артисты, профессиональные танцоры, певцы, музыканты, артисты и т.д.), кроме аккомпаниаторов.

Победители городского фестиваля будут защищать честь города в региональном отборочном туре Фестиваля и в последующем — Республиканском Фестивале художественной самодеятельности граждан преклонного возраста.

Все желающие принять участие в Фестивале могут подать заявку по адресу: г. Керчь, ул. Сморжевского, д. 1 (офис ГБУ РК «КЦСО г. Керчи») с 9.00 до 15.00 ежедневно кроме выходных.

За дополнительной информацией обращаться к куратору Фестиваля — заведующей отделения дневного пребывания Садовской Виктории, тел. 6-25-51.

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