Керчан приглашают на открытие нового суши-бара

Японская кухня не является новой для нашего города, но достойных заведений, которые могли бы похвастаться хорошим качеством ее приготовления, не так уж и много.

Прежде всего, кухня «страны восходящего солнца» отличается тем, что в ней преимущественно используют только натуральные продукты «высшей пробы». Поэтому соблюдать все технологии приготовления японских блюд достаточно сложно, и не каждый суши-бар может позволить себе следовать этим традициям.

Однако не спешите грустить и откладывать поход за суши «в долгий ящик». На радость любителей восточной кухни в Керчи открывается новый суши-бар, который обещает своим гостям только настоящие и вкусные роллы!

Открытие суши-бара «КАБУТО» состоится в субботу (4 августа) в 10:00 по адресу ул. Советская, 26. Всех керчан и гостей города приглашают на торжество.

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