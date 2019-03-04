Керчан приглашают на повторные слушания по проекту набережной

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания земельного участка в районе керченской набережной пройдут 17 апреля 2019 года.

Повторно будет обсуждаться проект планировки и межевания земельного участка в границах улиц Петра Алексеева, Свердлова, Айвазовского, 2-го Морского переулка, улицы Набережной.

Желающие могут подать свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в устной или письменной форме в процессе проведения собрания. Также в период с 28 февраля 2019 года по 17 апреля 2019 года можно направить письменные заявления на адрес рабочей группы: город Керчь, улица Кирова, 17, кабинет 404, e-mail: оtdelponkerch@mail.ru с 28 февраля 2019 года по 17 апреля 2019.

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Желающие выступить на публичных слушаниях должны подать в адрес рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний уведомление о своем выступлении в письменном виде. Подать заявление можно до 9 апреля 2019 года (включительно) по адресу: город Керчь, улица Кирова, 17, кабинет 404.

Ознакомиться с документами и материалами слушания можно на официальном сайте Керченского городского совета либо на выставке-экспозиции демонстрационных материалов по адресу: город Керчь, улица Кирова, 17, кабинет 304.

Состоятся публичные слушания 17 апреля 2019 года в 14.00 по адресу: улица Кирова, 17, кабинет 101.

При себе необходимо иметь документ.